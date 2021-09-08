Погиб глава МЧС России

Глава министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев погиб, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - заявили в министерстве.

Министр находился с рабочим визитом в Красноярском крае в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Только сегодня утром на сайте МЧС появилась новость, что совместно с губернатором региона Александром Уссом Зиничев проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Как написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян, министр вместе с оператором находились на краю уступа, и в какой-то момент оператор поскользнулся и упал в воду. "Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - сообщила она.

Президенту России Владимиру Путину уже доложили о трагедии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде, окончил экономический факультет и факультет финансов и кредита Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ.

В 1984-1986 годах проходил срочную службу в ВС СССР на Северном флоте (остров Новая Земля).

С 1987 по 2015 год работал в органах госбезопасности СССР, затем России, в том числе - заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

С июня 2015 года по июль 2016 года был начальником Управления ФСБ РФ по Калининградской области, затем чуть более двух месяцев занимал пост губернатора Калининградской области.

В октябре 2016 года был назначен заместителем директора ФСБ РФ Александра Бортникова.

МЧС Евгений Зиничев возглавил 18 мая 2018 года.