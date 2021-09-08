Кудрин - Мишустину: пандемийный экономический кризис еще не закончился

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, еще не завершился, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме, поспорив таким образом с высказавшим эту мысль премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Этот кризис пандемийный, он еще вообще-то не завершился. Хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, и наша страна, как сказал Михаил Владимирович (Мишустин), вышла", - цитирует его ТАСС.

Кудрин пояснил, что кризис, спровоцированный пандемией, носит нестандартный характер, его механизм отличается от обычного экономического или финансового кризиса, поэтому власти должны быть готовы к большей неопределенности и гибкости, чтобы решать нестандартные проблемы.