Выходные порадуют москвичей летним теплом

В Москве и Подмосковье в ближайшие выходные ожидается хорошая погода, сообщила главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"В выходные хорошая погода, без существенных осадков. Я думаю, что вообще днем будет довольно солнечно. Дневная температура в субботу – около 20 градусов, в воскресенье – до плюс 22 градусов", - пообещала синоптик.

Позднякова отметила, что в выходные в столичном регионе температура воздуха будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, однако тепло придет в столицу ненадолго - после 14 сентября похолодает на 5 градусов.