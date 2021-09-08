Стало известно, чего сильнее всего боятся россияне

Исследование страховой компании "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстраха" показало, чего россияне боятся сильнее всего, пишет РИА Новости.

"Реже всего россиян посещают мысли о старости: в то время как две трети россиян думают об этом постоянно или периодически, треть (32%) не думает о старости вообще. Самым сильным страхом старость назвали 2,7% опрошенных - реже россияне боятся в такой степени только закрытых границ (2,4%) и собак (1,8%)", - отмечают аналитики.

Страх у граждан вызывает мысль о том, что кто-то из членов их семьи тяжело заболеет (13%), при этом почти половина стала бояться этого сильнее в настоящее время, по сравнению с началом пандемии.

Также россияне испытывают страх за будущее детей - 11%, страх войны -10%, а также страх из-за перспективы увеличения цен на базовые продукты и ЖКХ - 8%. Аналитики отмечают, что с момента начала пандемии о подобном росте цен стали думать чаще 53% респондентов.

По 7% россиян сильно переживают за неопределенное будущее своих родителей, близких людей и страны в целом.

"Возникновение и усиление личных страхов у респондентов связано, как правило, с общим прошлым опытом (13%), личным опытом потери здоровья и самостоятельности (13%), с прогнозами СМИ (11%) и собственными прогнозами (11%), с личным опытом финансовых потерь и изменения привычного уровня жизни (9%), а также с иррациональным страхом (8%)", - говорится в исследовании.

В борьбе со страхами россиянам помогает забота о здоровье - 14%, отказ от чтения новостей - 7%, частое общение с детьми - 7%, сбережения - 6,6% уход за внешностью - 5%. Реже всего помощь в борьбе со страхами россияне ищут у психологов - 1,8%.