Ключ от города вернулся на место в Ставрополе

Символический ключ от Ставрополя, ранее похищенный вандалами, вернулся в Хоперскую палатку на Крепостной горе по поручению главы краевой столицы Ивана Ульянченко. Такое сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

"Новый символический знак изготовлен по старой технологии и ничем не отличается от своего предшественника. Специалисты администрации Октябрьского района разместили дубликат ободка с ключом на барабане внутри палатки", - сказано в нем.

Официальный статус "ключевой" символ Ставрополя получит в 2022 году.

Напомним, в данный момент идет разработка научно-проектной документации на реконструкцию военно-исторического памятника "Хоперская палатка", контролировать ход работ будет краевое управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. В отреставрированной палатке установят новый ключ, он получит официальный статус символа города.