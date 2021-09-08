Завуч школы в Дагестане, не пускавший учениц без платка, покинет свой пост

Замдиректора маджалисской школы Адамкади Курбанкадиев, не пускавший на уроки девочек без косынки, был вынужден оставить свою должность.

По словам завуча, заявление об увольнении его заставили написать "под давлением", пригрозив судебным разбирательством.

Мужчина заявил, что ношение платков проверял по поручению директора учебного заведения, а теперь его пытаются выставить виноватым.

"Я не понимаю, в чем моя вина. Беспредел. В нашем районе в этом году ввели дополнительный атрибут – косынку. Директор мне сказала, что будем проверять наличие платков, я всего лишь исполнял свою работу. Теперь она отпирается, что такое говорила. Они хотят из меня дурачка сделать", –приводит его слова "Аргументы и факты".

Замдиректора подчеркнул, что родители и ученики к нему претензий не имеют.

Ранее в администрации Кайтагского района сообщили, что по уставу школы ношение косынок носит исключительно рекомендательный характер.