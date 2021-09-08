Мишустин: российская экономика восстановилась после коронавируса

Экономика РФ полностью восстановилась после кризиса, разразившегося из-за пандемии коронавируса, еще в июне, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Наша экономика восстановилась уже в июне, объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня", - приводит его слова ТАСС.

Глава правительства заявил также, что, согласно предварительным оценкам Росстата, за первые шесть месяцев текущего года объем ВВП вырос на 4,8%, столь высокий темп гораздо выше уровня, заложенного год назад в общенациональный план, также он "уверенно превышает" допандемические показатели.

Мишустин отметил, что в последнее время, благодаря действиям властей, в бюджет стало поступать значительно больше доходов, так что к концу прошлого месяца их объем примерно на треть превысил аналогичный показатель прошлого года.

"Очень важно, что увеличиваются не только доходы федерального бюджета, но и доходы регионов, а значит, растут их возможности", - указал премьер.