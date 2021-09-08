Главная » Новости

Сотрудники Сочинского нацпарка прогоняют голодных медведей от жилых домов

Сочинский нацпарк
Сочинский нацпарк

Специалисты Сочинского национального парка помогают местным жителям, прогоняя медведей от населенных пунктов. Такое сообщение опубликовано на сайте парка.

В учреждение обратились жители Сочи, они пожаловались на участившиеся случаи выхода медведей на придомовые участки. Звери разоряют сараи для животных, "проверяют" мусорные баки, нанося материальный ущерб и создавая угрозу для жизни людей

Начальник отдела охраны животного мира парка Реваз Пруидзе сообщил, что сотрудники отдела регулярно устраивают мероприятия по отпугиванию медведей. "Так, 7 сентября работы прошли в СНТ "Родник" и "Озерный". По жалобам жителей были проведены мероприятия по обследованию территории и отпугиванию медведя шумовым прогоном от населенного пункта", - заявил он.

Пруидзе также призвал оперативно сообщать о всех случаях выхода медведя к населенным пунктам.

В парке напомнили, что кавказские бурые медведи опасны для человека, а в поисках пищи они могут быть особенно агрессивными.

1380 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!