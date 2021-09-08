Сотрудники Сочинского нацпарка прогоняют голодных медведей от жилых домов

Специалисты Сочинского национального парка помогают местным жителям, прогоняя медведей от населенных пунктов. Такое сообщение опубликовано на сайте парка.

В учреждение обратились жители Сочи, они пожаловались на участившиеся случаи выхода медведей на придомовые участки. Звери разоряют сараи для животных, "проверяют" мусорные баки, нанося материальный ущерб и создавая угрозу для жизни людей

Начальник отдела охраны животного мира парка Реваз Пруидзе сообщил, что сотрудники отдела регулярно устраивают мероприятия по отпугиванию медведей. "Так, 7 сентября работы прошли в СНТ "Родник" и "Озерный". По жалобам жителей были проведены мероприятия по обследованию территории и отпугиванию медведя шумовым прогоном от населенного пункта", - заявил он.

Пруидзе также призвал оперативно сообщать о всех случаях выхода медведя к населенным пунктам.

В парке напомнили, что кавказские бурые медведи опасны для человека, а в поисках пищи они могут быть особенно агрессивными.