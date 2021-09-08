Очередную незаконную постройку снесли в Махачкале
Незаконно построенное трехэтажное здание в Махачкале снесли по решению суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По данным ведомства, объект находился на улице Звездопадная в микрорайоне "Ак-Гель" города Махачкалы. Мэрия разрешила строить на данном участке двухэтажный дом, однако застройщик начал строительство многоквартирного здания. Завершив три этажа, он приступил к строительству четвертого.
Городская прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованиями признать объект самовольной постройкой и дать разрешение на снос. Суд данные требования поддержал.
Стоит добавить, что приговор исполнен надзорным ведомством с привлечением судебных приставов и техники от администрации Махачкалы.
Вестник Кавказа
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