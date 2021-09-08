Саакашвили: Грузия погибает и исчезает с карты

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью "ТВ Пирвели", что Грузия погибает и исчезает с карты.

"Впервые за все эти годы я сказал, что приезжаю независимо от последствий. Кому как нравится, не нравится и кто чем мне угрожает... Впервые в жизни я сказал, что теперь уже наступила та грань, за которой мы теряем свою родину. В предыдущие годы все шло к тому, но это была не такая критическая ситуация", - отметил экс-глава государства.

По его словам, сейчас ситуация настолько тяжела, что больше нет времени для условностей. "Давайте сначала победим, давайте, пусть сперва выйдет много людей, что будет, то будет, где тонко, там пусть рвется. Теперь мы все обязаны, другого выхода уже нет. Грузия погибает, Грузия исчезает с карты, и мы все замечаем эту ситуацию, наша страна в очень тяжелом положении", - сказал Саакашвили.

Он также отметил, что он не собирается никем прикрываться в качестве щита, когда вернется в Грузию. "Мне не нужен ничей щит, я не буду никем прикрываться, включая европарламентария... Если кто-то захочет присоединиться к нам, это их решение", - цитирует бывшего президента "Грузия Online".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Гела Васадзе, шансы на приезд Михаила Саакашвили в Грузию выросли сейчас до 50%.

"Политика - это искусство возможного. Понятно, что очередное заявление Саакашвили может быть просто пиар-ходом для того, чтобы мобилизовать своих избирателей. Но также оно может быть следствием того, что Михаил Саакашвили посчитал, что сейчас наступил момент решающей борьбы и ему стоит пойти ва-банк. Я думаю, что и сам Саакашвили до конца не знает, приедет он в Грузию или нет", - сказал он.

"Все зависит от очень многих факторов, в том числе от внешних, не только от внутренних. До выборов еще три недели, и пока неясно, насколько будет активна оппозиция и какие ответные шаги предпримут власти. Сейчас это скорее гадание на кофейной гуще. Хотя, конечно, так как это далеко не первые его слова о намерении возвратиться в Грузию, многие очень скептически отнеслись к очередному заявлению", - сообщил Гела Васадзе.

Сторонники Саакашвили в Грузии готовы как к его приезду, так и к отказу от возвращения в страну. "Его личные сторонники готовы оправдать любое действие Саакашвили. Для сторонников не лично Саакашвили, а партии "Национальное движение" это обещание вернуться не является абсолютом, и я не думаю, что с их стороны будет какая-то заметная реакция", - ожидает политолог.

"Больше на слова Саакашвили реагируют не его сторонники, а его противники, которые используют этот кейс как повод, чтобы обвинить его в том, что он в очередной раз пообещал, но не приедет. Сомнительно, что заявление экс-президента вообще кого-то мобилизует в оппозиции, так что вопрос к самому Саакашвили, зачем он дает такие обещания", - заключил Гела Васадзе.