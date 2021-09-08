В России выявили более 18 тыс случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 18 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 024 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 367 (7,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Петербурге - 1 430, в Москве - 1 269, в Московской области - 673. В Ставропольском крае - 356, в Краснодарском крае - 239, в Крыму - 235, в Дагестане - 165, в Чечне - 75, в Кабардино-Балкарии - 75, Северной Осетии - 70, в Ингушетии - 60, в Адыгее - 52, в Карачаево-Черкесии - 46.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России достигло 7 065 904 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 18 262 человека, за все время - 6 320 512 человек.

Умерли за сутки 797 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 189 582 человека.