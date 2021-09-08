Посол Турции: нет планов по досрочному закрытию туристического сезона

Посол Турции в России Мехмет Самсар опроверг появившуюся в СМИ информацию о досрочном завершении туристического сезона в связи с появлением нового штамма COVID.

Ранее в Турции выявили два случая нового мю-штамма, после чего в ряде СМИ появились сообщения, что Турция может оказаться в "красном" списке некоторых стран по заболеваемости, что может привести к досрочному завершению сезона в стране.

"Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности", - заверил посол.

Он добавил, что курорты страны ждут россиян. "Теплый туристический сезон в нашей стране продолжается, и наши отели по-прежнему готовы принимать российских гостей, которые в ближайшее время собираются посетить Турцию", - сообщил Самсар.