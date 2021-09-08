Полицейского-разбойника осудили в Павлодаре

В Павлодаре вынесен приговор сотруднику полиции, признанному виновным в неоднократном совершении разбойных нападений, об этом пишут СМИ.

Как сообщает Sputnik Казахстан, 22-летний младший сержант полиции с 25 февраля по 1 марта текущего года совершил четыре разбойных нападения: на отделение Казпочты, офис микрокредитной организации и два магазина.

Каждое утро ему выдавали табельный пистолет Макарова с двумя обоймами, после чего мужчина на служебном автомобиле, прямо во время несения службы, совершал налеты. Для этого он переодевался в штатскую одежду и надевал медицинскую маску.

Сначала 25 февраля правоохранитель напал на отделение Казпочты в пригородном селе Кенжеколь. Пригрозив кассиру пистолетом, он заставил его отдать 21 тыс тенге.

Первого марта в том же селе он попытался завладеть деньгами в микрокредитном киоске, однако кассир нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник сбежал.

В тот же день, также в Кенжеколе, полицейский направил пистолет на кассира продуктового магазина. Это преступление тоже не удалось ему, так как женщина подняла крик, из-за которого нападавший ретировался.

Не успокоившись, через несколько часов в Павлодаре правоохранитель заставил продавца еще одного магазина отдать ему 120 тыс тенге.

И в тот же день злоумышленник был задержан. Он дал признательные показания, уточнив, что совершал не разбойные нападения, а грабежи, так как табельный ПМ был не заряжен.

Прокурор просил для подсудимого наказание в девять лет лишения свободы. Подсудимый признал вину частично и попросил о более мягком приговоре.

"Санкции ч.3 ст.192 Уголовного кодекса предусматривают наказание виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет. При назначении наказания подсудимому учтено наличие смягчающих обстоятельства - возмещение имущественного ущерба его родителями. Отягчающие обстоятельства - совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу. С учетом всего этого подсудимому назначено 10 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Кроме того, он лишен звания младший сержант", - заявила судья Айгуль Ахметова.