Пашинян готов восстановить транспортные связи с Турцией и Азербайджаном

Ереван настроен решительно по поводу открытия коммуникаций в регионе, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства.

Он напомнил, что 24 августа, представляя в Национальном собрании пятилетнюю программу правительства, он отметил, что углубление и налаживание отношений с соседями войдет в число важнейших направлений его работы.

Глава правительства обратил внимание на особую важность для Армении запуска железнодорожного сообщения с Россией и Ираном. По словам Пашиняна, с этой целью в трехстороннем формате с участием России, Азербайджана и Армении ведутся обсуждения открытия коммуникаций.

"Мы решительно настроены и готовы приложить усилия для достижения конкретных результатов", - цитирует премьера Sputnik Армения.

Он также заявил о готовности к нормализации отношений с Турцией, напомнив, что президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган уже публично прокомментировал такую возможность.

"В этих заявлениях мы видим возможность обсуждения нормализации отношений Армения-Турция, восстановления авто- и железнодорожного сообщения. Мы готовы к такому разговору, который может получить более широкий контекст", - пояснил Пашинян.

Глава правительства добавил, что мир и стабильность в регионе являются долгосрочной стратегией властей Армении.