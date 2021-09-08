Сдавать на права в Казахстане будут по-новому

МВД и Минцифры Казахстана решили запустить с 1 октября пилотный проект "Оптимизация приема теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения на право управления транспортными средствами различных категорий".

Реализация проекта продлится по 30 сентября 2022 года. Согласно документу, сначала будет сдаваться теоретический экзамен на водительские права, затем - практический. Повторный экзамен возможен не ранее чем через один рабочий день со дня проведения предыдущего.

При этом, если ученик не стал теорию, он не допускается к практическому экзамену.

Для сдачи теории следует не позднее одного рабочего дня до дня экзамена подать заявление через портал "электронного правительства", через интеграционные сервисы или посредством обращения в Госкорпорацию.

"Экзаменуемый сам выбирает место, день и время сдачи теоретического экзамена, исходя из наличия свободных мест для сдачи теоретического экзамена не позднее одного рабочего дня до дня тестирования", - отмечается в документе, который опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.