Европейские цены на газ превысили $660

Цена на газ в Европе сегодня в ходе торгов превысила уровень $660 за тысячу кубических метров, говорят данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила почти $662 за 1 тыс кубометров, или €54,6 за МВт ч, пишет ТАСС.

Напомним, начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников прогнозировал, что цены на газ в Европе останутся в ближайшее время на текущем уровне, так как предпосылок для снижения в данный момент нет.