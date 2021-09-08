Ограничения на экспорт продуктов сняли в Узбекистане

В Узбекистане отменили ограничения на экспорт проса, муки и порошка из сушеных бобовых культур, а также из фруктов и орехов. Об этом говорится в указе главы республики.

Помимо этого, для экспорта продуктов не потребуется разрешение президента или Кабмина, а поставщикам компенсируют 50% транспортных расходов сроком на один год при продаже товаров с высокой добавленной стоимостью в страны Европы.

Стоит отметить, что с 1 октября Ведомство продвижения экспорта предоставит компаниям через коммерческие банки единовременные выплаты в размере до $5 млн на срок до 12 месяцев на торговые операции, связанные с экспортом и предэкспортным финансированием. Для этого объем вывозимой ими продукции за год должен составить более $20 млн.

Подчеркивается, что отпускающим готовую текстильную продукцию на сумму свыше $1 млн в течение двенадцати месяцев предприятиям перенесут на 120 дней уплату таможенных платежей без начисления процентов и истребования обеспечения оплаты по ним.