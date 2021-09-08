Армения открыла небо азербайджанской авиации (ФОТО)

Впервые за 30 лет пассажирский самолет совершил внутренний рейс в Азербайджане через воздушное пространство Армении, следует из данных ресурса Flight Radar.

Лайнер Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines выполнил рейс TK326 Гянджа-Нахчыван в субботу 4 сентября, информация об этом появилась сегодня. Самолет вылетел из Гянджи в 9.57 (5.57 UTC) и сел в Нахичевани в 10.32 (6.32 UTC), время в полете составило 35 минут.

Маршрут воздушного судна, судя по данным Flight Radar, пролегал над озером Гейче (Севан) и Гегаркуникской областью Армении.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, данный случай доказывает, что, несмотря на все реваншистские заявления, которые озвучиваются в Ереване, Армения не может устоять перед перспективами нормализации отношений с Азербайджаном. "Что бы ни говорили армянские политики, особенно оппозиционные, о невозможности установить мирные отношения с Азербайджаном, экономика и жизнь все равно сильнее их националистических конфронтационных желаний. На внеочередных парламентских выборах население Армении проголосовало против реваншизма старых карабахских сепаратистов и за завершившего тридцатилетнюю войну Никола Пашиняна – то есть за мир и бесконфликтные отношения с соседями. Тяжело и медленно, но движение Армении к миру происходит", - прежде всего сказал он.

"При этом армянские власти стараются получить для себя максимум выгод и от Азербайджана и Турции, и от ключевого посредника в послевоенном урегулировании России, и от западных игроков, России противостоящих, и от всей армянской диаспоры. Об этом можно судить по заявлениям Пашиняна и его команды – они поддерживают любую инициативу, которая обещает Армении финансовую и иную помощь, неважно, от кого она исходит. Причины понятны: республика истощила себя войной, истратила на прошлогодние боевые действия последние деньги и последние человеческие силы, не просто проиграла в противостоянии с Азербайджаном, но потерпела полный разгром. Теперь ей не приходится выбирать, с кем быть вместе – она готова быть со всеми, чтобы выжить. Поэтому даже на фоне конфликтной риторики Еревана в отношении Баку не вызывает удивления, что Армения открыла свое небо азербайджанской авиации", - подчеркнул Андрей Петров.

"Стоит ожидать, что армянские власти будут стараться совершать такие конструктивные шаги, как открытие неба, по возможности тихо, без официального объявления, чтобы иметь как можно меньше внутриполитических проблем и проблем с диаспорой – оппозицию и сторонников оккупации Карабаха просто будут ставить перед фактом, что такие-то меры не только принимаются, но уже стали нормой для жизни Армении. В то же время, надо понимать, что по каждому моменту Ереван будет вести настолько большую торговлю, насколько ему позволят обстоятельства. Наземные коммуникации Армения, несомненно, откроет, но постарается сделать это так, чтобы событие принесло армянской экономике и обществу как можно больше выгод. В данном случае важно, что в принципе установки на блокаду в команде Пашиняна нет, и вопрос стоит лишь в том, сколько армянские власти запросят за открытие коммуникаций для себя", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".