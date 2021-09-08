В Сочи осталась неделя бархатного сезона

Бархатный сезон в Сочи продлится еще примерно неделю, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, пишет ТАСС.

"Температура воды в Сочи будет держаться до 26 градусов, это достаточно высокие показатели для этого времени года. К концу сентября вода все-таки остынет и купаться там будет некомфортно. Если говорить о бархатном сезоне, то до конца второй декады сентября погода будет комфортной", - рассказал синоптик.

Он добавил, что к выходных на Кубани начнутся дожди, однако через пару дней погода снова наладится, воздух в Сочи будет прогреваться до 22-27 градусов.