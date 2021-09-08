В Грузии за сутки умерли 60 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 2 571, умерли за сутки 60 пациентов.

Общее число инфицированных в стране достигло 570 493, сообщается на официальном сайте StopCov.

Вылечились за сутки 3 668 человек, с начала пандемии - 527 337. Умерли за сутки 60 пациентов с коронавирусом, за все время - 7 977.

Показатель инфицирования за сутки составил 8,73%, за последние 14 дней - 8,69%.

В карантине находятся 86 человек, в стационарах наблюдаются 6 520, в ковид-гостиницах остаются 2 072.