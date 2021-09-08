Грузинские первоклассники пойдут в школу позже, но в традиционном формате

Учащиеся первых классов в Грузии вместо дистанционного обучения с 15 сентября пойдут в школу 4 октября в традиционном формате. Об этом сообщили в Минобразования республики.

"Это решение будет применяться только к тем городам и селам, где уровень заражения будет ниже 4% на момент поступления в школу", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Грузия.

В министерстве пояснили, что, как уверены педагоги, первоклассники должны начать учебу именно в стенах школы, среди одноклассников и учителей.

Кроме того, в Минобразования не исключили, что, благодаря постепенному улучшению эпидситуации в стране, обучение может начаться с 4 октября во всех классах.

Что касается частных школ, то при желании они могут начать обучать первоклассников в удаленном формате с 15 сентября, но с 4 октября им нужно будет действовать по правилам, введенным для государственных школ.

Ранее Координационный совет принял решение о том, что государственные и частные школы, профессиональные училища и вузы по всей Грузии начнут дистанционное обучение 15 сентября, оно продлится до 4 октября.