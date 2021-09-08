При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

Жертвами взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Ногинске стали два человека, сообщила помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью Анна Тертичная.

"Предварительно: пять пострадавших, двое погибших. Погибшие женщина и мужчина", - сказала она.

При взрыве обрушились перекрытия четырех этажей, пострадавших доставали из-под завалов.

По данным Минздрава региона, пострадали восемь человек. "По предварительной информации, в результате взрыва в Ногинске пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Все они госпитализируются в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи", - заявили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, пишет "Интерфакс".

При этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что пострадали восемь человек, среди них два ребенка, которые получают медпомощь амбулаторно, шестеро взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести.