Москва призвала возобновить переговоры по Ирану

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о развитии ядерной программы Ирана, а также призвал возобновить переговоры в Вене.

"Иранская ядерная программа развивается. Я подчеркиваю, что действия Ирана на этом направлении носят обратимый характер и возвращение к изначальным "фабричным настройкам" СВПД возможно", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что переговоры в Вене необходимо "продолжить с той позиции, на которой все участники переговоров возобновились, когда они были прерваны"

Замглавы МИД отметил, что "не должно быть откатов назад, не должно быть ревизий каких-то пониманий, которые уже заложены в черновик проекта имеющихся договоренностей".

"Поезд нужно отправлять с той станции, на которой он остановился, никакие запасные пути или, тем более, какой-то обратный ход, наверное, в данной ситуации не просто не нужны, но они контрпродуктивны", - заявил дипломат.

По его словам, "если кто-то желает обнулить перспективы продолжения переговорного процесса, тогда да, это тот путь, по которому надо идти".

"Но мы против того, чтобы своими руками тот самый поезд пустить под откос", - заключил Ребков.