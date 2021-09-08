Рейды по вакцинации объявлены в Казахстане

В Нур-Султане межведомственная комиссия по недопущению распространения COVID-19 одобрила алгоритм рейдов по вакцинации.

Создателями выступили Минздрав Казахстана, заинтересованные госорганы и Национальная палата предпринимателей "Атамекен".

Отмечается, что в ходе рейда мониторинговая группа будет проверять проверять наличие у работников предприятий прививки, сообщает "Спутник-Казахстан".

Регистрация рейда ведется на портале InfoKazakhstan.

При выходе на объект работодатель обязан предоставить членам мониторинговой группы списки всех сотрудников с указанием вакцинированных и работников с документами об освобождении от вакцинации.

Мониторинговая группа выборочно определит статус сотрудников через программу Ashyq и сделает сверку с предоставленным списком работников.

В случае выявления работников, имеющих помимо "зеленого" и иной статус, запрашивается справка, которая дает право нахождения на рабочем месте без вакцинации.

Если порядок вакцинации будет нарушен, то мониторинговая группа формирует материалы с отражением нарушителей и направит в органы СЭС для последующего принятия решения. Предприятию разъясняется необходимость по ограничению допуска непривитых работников на объект.

Органы СЭС, на основании поступивших материалов выдает постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.