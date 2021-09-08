Фарид Гаибов: приложу все усилия для дальнейшего развития спорта в Азербайджане

Новый глава министерства молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов сегодня был представлен коллективу ведомства.

В мероприятии участвовали также заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, главы спортивных федераций, спортсмены и другие.

Фарид Гаибов напомнил об успешных результатах, достигнутых Азербайджаном в спорте, и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития этой сферы.

Министр также ответил на вопрос о том, продолжит ли он свою деятельность как президент Европейского союза гимнастики (UEG). "Этот вопрос интересует многих. Со вчерашнего дня этот вопрос мне адресуют даже из международных федераций. Мы продолжаем", - заявил он.

Напомним, накануне президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Гаибова министром молодежи и спорта Азербайджана и принял его в видеоформате.