В школах Казахстана появились педагоги-ассистенты

О том, какие обязанности возложены на педагогов-ассистентов, которых уже сегодня в школах Казахстана трудится более 700 человек, рассказала председатель комитета дошкольного и среднего образования Минобразования республики Гульмира Каримова, пишет Sputnik Казахстан.

Введение новой должности было инициировано главой министерства Асхатом Аймагамбетовым. Педагоги-ассистенты помогают ученикам с особенностями развития освоиться в школе.

"Это не замена самого учителя. Перед педагогами-ассистентами поставлена задача выполнять особую роль на стыке педагогики и психологии – направлять детей, помогать в адаптации к учебному процессу. Поскольку речь идет о детях с особыми потребностями, педагоги-ассистенты смогут оказать и техническую поддержку, к примеру, если ребенок не может самостоятельно передвигаться. Или же педагогическую поддержку, если ребенку, например, нужна помощь дефектолога", - пояснила Каримова.

Кроме того, эти сотрудники участвуют в разработке индивидуальных образовательных программ для детей с особыми образовательными потребностями, помогают детям освоить пройденный материал и, при этом следят за соблюдением условий, необходимых для безопасности и сохранения здоровья детей.

Работа по определению рабочей нагрузки педагогов-ассистентов еще продолжается, отметили в ведомстве.