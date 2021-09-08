Главная » Новости

Деревообрабатывающий завод едва не сгорел в Сочи

Деревообрабатывающий завод едва не сгорел в Сочи

Крупный пожар произошел сегодня ночью в центре Сочи, об этом рассказали в пожарной службе города-курорта.

"В 2 часа ночи загорелась кровля трехэтажного производственного здания ЗАО "Сочинский деревообрабатывающий завод"", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

По его словам, пострадавших нет, до производственных помещений завода огонь не добрался благодаря оперативным действиям специалистов пожарно-спасательной службы, которые спасли материальные ценности на сумму 3 млн рублей.

Тем не менее, добавил он, определенный ущерб все-таки был нанесен, сейчас устанавливается его объем.

В пожарной службе добавили, что предварительная причина ЧП - короткое замыкание.

885 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!