Деревообрабатывающий завод едва не сгорел в Сочи
Крупный пожар произошел сегодня ночью в центре Сочи, об этом рассказали в пожарной службе города-курорта.
"В 2 часа ночи загорелась кровля трехэтажного производственного здания ЗАО "Сочинский деревообрабатывающий завод"", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".
По его словам, пострадавших нет, до производственных помещений завода огонь не добрался благодаря оперативным действиям специалистов пожарно-спасательной службы, которые спасли материальные ценности на сумму 3 млн рублей.
Тем не менее, добавил он, определенный ущерб все-таки был нанесен, сейчас устанавливается его объем.
В пожарной службе добавили, что предварительная причина ЧП - короткое замыкание.
Вестник Кавказа
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