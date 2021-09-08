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В Роспотребнадзоре назвали симптом коронавируса, при котором нужно срочно обращаться к врачу

В Роспотребнадзоре назвали симптом коронавируса, при котором нужно срочно обращаться к врачу

Одышка является самым грозным признаком коронавируса, если она появилась, нужно срочно обращаться за медицинской помощью, предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

"Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", - подчеркнула специалист.

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Вестник Кавказа

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