В Роспотребнадзоре назвали симптом коронавируса, при котором нужно срочно обращаться к врачу

Одышка является самым грозным признаком коронавируса, если она появилась, нужно срочно обращаться за медицинской помощью, предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

"Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", - подчеркнула специалист.