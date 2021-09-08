Ереванский суд арестовал бывшего генпрокурора

Суд общей юрисдикции Еревана сегодня ночью вынес решение о заключении под стражу экс-генпрокурора Армении и бывшего главы Следственного комитета Агвана Овсепяна, об этом пишет "Пастинфо" со ссылкой на его адвоката Сасуна Рафаеляна.

"Судья суда общей юрисдикции Мнацакан Мартиросян, как мы и ожидали, постановил арестовать Агвана Овсепяна. После того как мы получим официальное решение, опротестуем его в апелляционном суде", - пояснил юрист.

Накануне Специальная следственная служба Армении подала ходатайство об аресте экс-генпрокурора, предъявив ему обвинения в получении взятки на 190 млн драмов ($380 тыс), хищении имущества на 800 млн драмов ($1,6 млн), а также в отмывании денег в особо крупном размере на сумму более чем 1,299 млрд драмов ($2,6 млн).

Напомним, в 2003-2014 годах Овсепян работал генпрокурором, а в 2014-2018 годах возглавлял Следственный комитет.