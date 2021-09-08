Врач рассказала, как избежать осенней депрессии

Для того, чтобы избежать осенней хандры, необходимо грамотно обустроить рабочее место и скорректировать рацион, считает врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур, пишет РИА Новости.

Осенью на фоне короткого светового дня, редкого солнца и частых дождей эмоциональный тонус человека снижается. В том числе снижается выработка в организме витамина D, это приводит к раздражительности, сонливости и хандре.

"Для некой имитации солнца в помещении нужно использовать больше источников света, создавать повышенную яркость. Также обязательно нужно проветривать помещение, чтобы избежать гипоксии. Необходим именно свежий, насыщенный кислородом воздух, а не кондиционирование", - подчеркнула Шокур.

При этом даже ясное солнце не дает достаточно света для выработки необходимого количества витамина D. Большинство россиян находится в хроническом дефиците витамина D, констатировала эндокринолог.

"Важно знать свой первоначальный уровень витамина D, чтобы подобрать с врачом правильную для приема дозу. Это позволяет улучшить общее самочувствие, тонус, мышечную активность, устойчивость к стрессовым ситуациям, снизить подавленность и тревожность", - подчеркнула специалист.

Также осень падает уровень дофамина - "гормона радости" и повышается концентрация мелатонина, который ведет к сонливости, снижению температуры тела, тяге к сладким и жирным продуктам. Переедание углеводов, в свою очередь, ведет к быстрому расходованию витаминов группы В. «Поэтому осенью будет полезно начать принимать витамины этой группы. Кроме того, важно потреблять продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи, например, миндаль. Можно принимать дополнительные источники триптофана в виде добавок", - порекомендовала медик.

Осенью также важно следить за уровнем потребления витамина C, его можно получить из овощей, зелени, фруктов, а также включить в рацион продукты или добавки с магнием, который поддерживает нервную систему.