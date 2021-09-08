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Правоохранители успокоили жителей Ташкента по поводу массовой драки школьников (ВИДЕО)

Правоохранители успокоили жителей Ташкента по поводу массовой драки школьников (ВИДЕО)

В ГУВД столицы Узбекистана прокомментировали широко разошедшуюся в соцсетях видеозапись, на которой запечатлена массовая драка школьников.

Правоохранители разъяснили, что повода для беспокойства нет, так как в объектив камеры на самом деле попал эпизод со съемок сериала "Школа", во время которого по сценарию герой защищает брата во время потасовки.

Сцену снимали на территории школы №112 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, передает Sputnik Узбекистан. В сеть его выложил один из актеров.

Стражи правопорядка призвали пользователей соцсетей не распространять непроверенные сведения с целью увеличения числа подписчиков и просмотров.

 

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Вестник Кавказа

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