Правоохранители успокоили жителей Ташкента по поводу массовой драки школьников (ВИДЕО)
В ГУВД столицы Узбекистана прокомментировали широко разошедшуюся в соцсетях видеозапись, на которой запечатлена массовая драка школьников.
Правоохранители разъяснили, что повода для беспокойства нет, так как в объектив камеры на самом деле попал эпизод со съемок сериала "Школа", во время которого по сценарию герой защищает брата во время потасовки.
Сцену снимали на территории школы №112 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, передает Sputnik Узбекистан. В сеть его выложил один из актеров.
Стражи правопорядка призвали пользователей соцсетей не распространять непроверенные сведения с целью увеличения числа подписчиков и просмотров.
Вестник Кавказа
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