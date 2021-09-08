Из-под завалов после взрыва в Ногинске извлекли пять человек

В подмосковном Ногинске, где в результате взрыва газа обрушились перекрытия четырех этажей девятиэтажки, работают спасатели. Из-под завалов удалось спасти уже пять человек, пишет "Интерфакс".

О том, что сначала удалось извлечь троих пострадавших, в том числе ребенка, а затем еще двоих, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

"Под завалами, возможно, еще находятся люди. Количество пострадавших уточняется", - сообщила представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Газ взорвался на третьем этаже жилого дома. Все жильцы девятиэтажки эвакуированы. Газ в доме отключен.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность магистрального газового оборудования или строительного баллона, также среди версий - неосторожное обращение с газовой печью жильцов квартиры на третьем этаже. Возбуждено уголовное дело.