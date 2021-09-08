Семь человек пострадали в аварии с автобусом на Кубани

В результате ДТП, которое произошло этим утром с междугородним автобусом, направлявшимся в Крым, пострадали семь человек.

"Семь человек пострадали, здоровью пяти причинен легкий вред, еще двое получили травмы средней [степени] тяжести. Преимущественно у всех ушибы", - рассказал источник в экстренных службах региона, пишет ТАСС.

Два студента госпитализированы. В центральной районной больнице сообщили, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В автобусе, улетевшем в кювет после столкновения с грузовиком, ехали студенты Северо-Кавказского федерального университета, они направлялись на фестиваль "Таврида" в Крым.