Ссора с мужем толкнула женщину под колеса иномарки в Алматы

В Алматы женщину на глаза у мужа и детей сбил автомобиль, сотрудники департамента полиции Алматы выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщили очевидцы, накануне вечером семья ждала автобуса на остановке на проспекте Рыскулова, в какой-то момент супруги начали ссориться. Женщина, чтобы избежать выяснения отношений, резко отошла в сторону, выйдя при этом на проезжую часть. В этот момент ее сбил автомобиль Toyota Camry. Водитель не успел среагировать и иномарка на полном ходу сбила женщину на глазах ее мужа и двух дочерей.

Гражданка была экстренно госпитализирована в ближайшую больницу, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.