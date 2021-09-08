В подмосковном Ногинске из-за взрыва газа обрушились три этажа многоэтажки

Взрыв газа случился этим утром в многоквартирном жилом доме в городе Ногинск Московской области.

"В 6:55 поступила информация, что на ул. 28 июня в Ногинске произошел хлопок газовоздушной смеси в девятиэтажном многоквартирном доме. По предварительной информации, есть разрушение конструкций дома в одном подъезде", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На месте работают спасатели, по предварительным данным, есть пострадавшие.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, добавила помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью Анна Тертичная.

"Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06.55", - рассказали РИА Новости в экстренных службах. В зоне обрушения в результате взрыва газа оказались три квартиры.