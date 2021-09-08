Газ на день отключили в одном из районов Ташкента

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента 8 сентября с 10.00 до 18.00 будет отключено газоснабжение.

Жители района были предупреждены об отключении. Оно связано с подготовкой к предстоящему осенне–зимнему сезону, специалисты устранят утечки газа в подземном газопроводе среднего давления D-108 мм около Кибрайской улицы.

Газа отключен на улицах Кибрайская, Хирмонтепа, М.Юсуфа, Аральская и Буюк Ипак Йули - всего 695 жилых помещений, а также в массиве Буз-1 - семь многоэтажных домов, 180 квартир и на улице Х.Абдуллаева - две многоэтажки, 128 квартир.

По данных адресам также будут отключены от газа оптовые потребители.