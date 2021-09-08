Мясников рассказал, кому следует принимать витамин D

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил в эфире телеканала "Россия-1", что витамин Д следует принимать дополнительно, так как с пищей его поступает недостаточно.

Мясников пояснил, что витамины, содержащиеся в продуктах, усваиваются лучше, чем те, что содержатся в аптечных витаминно-минеральных комплексах.

"Витамин D - это одно из небольших исключений. <…> Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым", - поделился врач.

Особенно актуален дополнительный прием этого витамина в тех случаях, когда анализы подтвердили его дефицит.

Из пищи - яйца, морепродукты, печень трески, водоросли - витамин Д поступает в организм в небольшом количестве. Восполнить его недостаток можно не только приемом таблеток, но и достаточным пребыванием на солнце.