Студенты СКФУ пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

ДТП с автобус случилось утром в среду на трассе около города Кропоткина в Краснодарском крае, пострадали несколько человек.

Уточняется, что в Кавказском районе рядом со станицей Тбилисская автобус "Сетра" столкнулся большегрузом и улетел в кювет.

"Поступило сообщение о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь, на расстоянии около 20 километров от города Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугородного автобуса... В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинское учреждение для обследования", - сообщает краевой главк МЧС России.

Ликвидацией последствий ДТП занимались от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, от МЧС - шесть человек и две единицы техники.

В автобусе находились студенты Северо-Кавказского федерального университета, которые ехали на фестиваль "Таврида" в Крым.

"В больницу для осмотра доставлены четыре человека - водитель автобуса и три пассажира. Всего передвигались 46 человек в автобусе. Все обстоятельства выясняются", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пишут "Кубанские новости".