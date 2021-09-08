Байден продлил действие указа Трампа о санкциях за вмешательство в американские выборы

Президент США Джо Байден на год продлил действие указа о применении односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в выборы в старен, сообщает пресс-служба Белого дома.

На основании этого указа Вашингтон несколько раз вводил санкции против физических и юридических лиц из России, которым приписывают вмешательство в избирательный процесс в США.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним", - говорится в заявлении Байдена.

Отметим, Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы", - сообщил президент США.

Согласно его заявлению, развитие цифровых технологий позволяет лицам, находящихся за пределами США, «вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации». Он уточнил, что это «продолжает представлять чрезвычайную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», в связи с чем продлил действие ЧП, объявленное в стране 12 сентября 2018 года.

Впервые указ о санкциях за иностранное вмешательство в американские выборы подписан три года назад 45-й президент США Дональд Трамп.