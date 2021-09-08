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В Москве в среду потеплеет до плюс 17

В Москве в среду потеплеет до плюс 17

По прогнозам синоптиков, в среду в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до 17 градусов.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве 15-17 градусов, по области - 12-17 градусов", - сообщается на портале "Метеоновости".

Днем в регионе ожидается западный ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что к выходным в столичном регионе может потеплеть до 20 градусов.

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Вестник Кавказа

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