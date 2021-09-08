"Яндекс" противостоит крупнейшей в истории кибератаке

В прошедшие выходные на серверы компании "Яндексе" была совершена самая крупная в истории рунета DDoS-атака, рассказал газете "Ведомости" высокопоставленный источник в компании. Другой сотрудник компании уточнил, что атака хакеров продолжается и на этой неделе.

"Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", - сообщил собеседник газеты.

Кибератаку сумела отразить сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, заверил официальный представитель "Яндекса". По данным компании, "атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали".

Небывалый масштаб кибератаки подтверждает американская компания Cloudflare, которая сотрудничает с "Яндексом" и специализируется на отражении кибератак.