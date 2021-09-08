Алматы лидирует по заболеваемости коронавирусом в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане выявили 3 639 новых случаев заболевания коронавирусом, больше всего в Алматы.

По данным минздрава республики, в Алматы за сутки заболели 911 человек, в Нур-Султане - 326, в Карагандинской области - 350, в Алматинской области - 265.

Общее число инфицированных в Казахстане достигло 824 118 человек.

За сутки 6894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

Умерли от коронавируса за сутки 72 пациента, от пневмонии с признаками ковида - 10. На лечении остаются 87 015 человек, в стационарах - 18 333 пациентов, из них 1 377 пациентов в тяжелом состоянии.