Главная » Новости

Алматы лидирует по заболеваемости коронавирусом в Казахстане

Алматы лидирует по заболеваемости коронавирусом в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане выявили 3 639 новых случаев заболевания коронавирусом, больше всего в Алматы.

По данным минздрава республики, в Алматы за сутки заболели 911 человек, в Нур-Султане - 326, в Карагандинской области - 350, в Алматинской области - 265.

Общее число инфицированных в Казахстане достигло 824 118 человек.

За сутки 6894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

Умерли от коронавируса за сутки 72 пациента, от пневмонии с признаками ковида - 10. На лечении остаются 87 015 человек, в стационарах - 18 333 пациентов, из них 1 377 пациентов в тяжелом состоянии.

1275 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!