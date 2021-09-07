Назрань с Кисловодском могут связать "Ласточки"

Специалисты Северо-Кавказской железной дороги не исключили возможности продления маршрута "Ласточек" из Назрани до Кисловодска. Об этом сообщил начальник железной дороги Сергей Задорин.

"Если мы увидим, что будет большой поток отсюда на Кисловодск, то никакой особой проблемы, думаю, у нас не будет, продлить поезд до Кисловодска", - сказал он во время запуска скоростного поезда в Минводы.

Скоростной поезд "Ласточка" из Назрани в Минеральные Воды будет курсировать ежедневно, расписание электропоезда будет меняться при необходимости после проведения опроса пассажиров, передает ТАСС.