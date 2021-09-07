Собянин: празднование Дня Москвы будет скромным

Празднование 874-го дня рождения Москвы пройдет достаточно скромно, больших концертов не планируется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году будут достаточно скромные мероприятия. В Зарядье пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По словам градоначальника, город будет украшен и состоится праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов не планируется.

Напомним, в нынешнем 2021 году Москва отмечает 874-й день рождения. Празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени, 11-12 сентября.