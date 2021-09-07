Квалификация ЧМ-2022: Казахстан вырвал ничью, Турция потерпела разгромное поражение

Во вторник, 7 сентября, состоялись очередные матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

В Зенице сборная Боснии и Герцеговины принимала команду Казахстана. Встреча закончилась вничью 2:2.

Голы в составе боснийской команды записали на свой счет Миралем Пьянич (74-я минута, с пенальти) и Лука Менало (85-я). У гостей отличились Исламбек Куат (51-я) и Бахтиер Зайнутдинов (90+5).

Также уже закончился матч в Амстердаме, где сборная Нидерландов разгромила команду Турции со счетом 6:1.

Голами в составе победителей отметились Дэви Классен (1-я минута), Мемфис Депай (16-я, 38-я и 54-я минуты), Гус Тил (80-я) и Дониэлл Мален (90-я). Единственный мяч в составе турецкой команды записал на свой счет Дженгиз Ундер (90+2).

На данный момент сборная Казахстана с 3 очками занимает последнее, пятое место в группе D. Босния и Герцеговина набрала такое же количество очков, однако опережает команду Казахстана по дополнительным показателям.

Сборная Нидерландов с 13 очками возглавляет группу G. Турция находится на 3-ей строчке, в активе команды 11 очков.