Грузовик насмерть сбил женщину в Махачкале

ДТП со смертельным исходом произошло в столице Дагестана, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что примерно в 9:20 утра 34-летний житель Кумторкалинского района, будучи за рулем автомобиля "ЗИЛ-ММ34502", не справился с управлением и сбил женщину, находившуюся на тротуаре, после чего врезался в бетонную стену.

В результате 40-летняя пострадавшая от полученных телесных повреждений умерла на месте аварии.

По факту ДТП собран материал для вынесения процессуального решения.