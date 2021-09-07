В Чечне стартует конкурс на лучшее художественное изображение Кадыровых

В Чечне объявлен конкурс на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи Кадырова, Рамзана Кадырова и Аймани Кадыровой. Об этом сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов.

"В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых", - написал он на своей странице в Instagram, уточнив, что конкурс продлится до 5 октября 2021 года.

По словам Даудова, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вручит победителям конкурса в каждой номинации по 500 тыс рублей.

Спикер парламента ЧР также выразил уверенность, что среди чеченцев, проживающих в настоящее время за рубежом, очень много талантливых людей, особенно среди молодежи. Он добавил, что цель конкурс - укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с родиной.