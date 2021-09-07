Главная » Новости

Квалификация ЧМ-2022: Россия переиграла Мальту

Квалификация ЧМ-2022: Россия переиграла Мальту

В Москве состоялся отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе A между сборными России и Мальты. Победу со счетом 2:0 одержала российская команда.

Голы на свой счет записали Федор Смолов (10-я минута) и Зелимхан Бакаев (84-я, с пенальти)

На данный момент сборная России c 13 очками занимает второе место в группе H, уступая Хорватам лишь по дополнительным показателям. Мальта находится на пятом месте, в активе команды 4 очка.

1410 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!