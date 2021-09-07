Спецпосланник Байдена по Ирану приедет в Москву

Американский спецпосланник по Ирану Роберт Мэлли совершит рабочую поездку в Москву и Париж, такое заявление распространила сегодня пресс-служба Госдепартамента.

В нем говорится, что дипломат вместе с "небольшой делегацией" отправятся в столицы России и Франции 7-10 сентября, где проведут консультации с российскими и европейскими партнерами по иранской ядерной программе.

Кроме того, на повестке дня будет "необходимость быстрого достижения и реализации договоренности о взаимном возвращении [США и Ирана] к соблюдению СВПД", пишет ТАСС.