Астрахань расскажет о себе всему миру

Астраханская область примет участие в "Каспийском медиафоруме", сообщает Управление пресс-службы и информации администрации губернатора региона.

Масштабное мероприятие откроется 10 сентября. В нем примет участие глава Россотрудничества Евгений Примаков. Между организацией и областью уже имеется соглашение о взаимодействии, позволяющее успешнее продвигать экономический и туристический потенциал Астрахани, экспорт образовательных услуг. Благодаря ему, продукция астраханских брендов продвигается на зарубежных площадках.

Отмечается, что медиафорум станет площадкой для проведения мероприятий в рамках программы Россотрудничества "Новое поколение". Ее основное содержание заключается в организации поездок иностранных представителей в Россию с целью ознакомления со всеми аспектами жизни. Благодаря этой программе страну посетили уже 7,5 тыс человек из 130 стран.

Основной площадкой для форума станет Астраханский театр оперы и балета.